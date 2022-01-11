Яремчук вылечился от коронавируса и вернулся к тренировкам «Бенфики»

Украинец пропустил последний матч команды

Роман Яремчук / фото - SL Benfica

Нападающий «Бенфики» Роман Яремчук вылечился после коронавируса.

Пресс-служба команды опубликовала фото, на которых украинский форвард тренируется в общей группе вместе с остальными игроками.

Ранее футболист пропустил игру с «Пасуш де Феррейрой», так как находился на самоизоляции из-за положительного теста на COVID-19.

В текущем сезоне украинец провел 25 матчей за «орлов», в которых забил 7 голов и отдал 5 ассистов.

Напомним, Мирон Маркевич назвал качество Довбыка, которого не хватает Яремчуку.