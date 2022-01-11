«Бенфика» без Яремчука справилась с «Пасуш де Феррейрой»
Яремчук вылечился от коронавируса и вернулся к тренировкам «Бенфики»
Украинец пропустил последний матч команды
11 января 17:41
Роман Яремчук / фото - SL Benfica
Нападающий «Бенфики» Роман Яремчук вылечился после коронавируса.
Пресс-служба команды опубликовала фото, на которых украинский форвард тренируется в общей группе вместе с остальными игроками.
Training session at Benfica Campus!#EPluribusUnum pic.twitter.com/WlS0tQBZT4— SL Benfica (@slbenfica_en) January 11, 2022
Ранее футболист пропустил игру с «Пасуш де Феррейрой», так как находился на самоизоляции из-за положительного теста на COVID-19.
В текущем сезоне украинец провел 25 матчей за «орлов», в которых забил 7 голов и отдал 5 ассистов.
Напомним, Мирон Маркевич назвал качество Довбыка, которого не хватает Яремчуку.
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