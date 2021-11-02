Нагельсманн вернется к полноценной работе к матчу с «Бенфикой» Яремчука
Яремчук выйдет на матч с «Баварией» с первых минут
Украинцу нужно прервать свою «сухую» серию
2 ноября 21:10
Роман Яремчук / фото - SL Benfica
Сегодня, 2 ноября «Бенфика» на выезде сыграет с мюнхенской «Баварией».
Украинский нападающий «орлов» Роман Яремчук попал в основной состав команды на эту встречу.
TEAM NEWS!— SL Benfica (@slbenfica_en) November 2, 2021
Subs: Svilar, Helton, Diogo Gonçalves, Otamendi, Ferro, Weigl, Paulo Bernardo, Gedson, Nemanja, Rafa, Darwin and Gonçalo Ramos#FCBSLB #UCL #WeAreBenfica pic.twitter.com/OLAqfEThcy
Игра состоится в 22:00 на «Альянц арене».
Форвард сейчас находится не в лучшей форме, так как имеет безголевую серию из семи матчей за клуб.
Известный украинский журналист назвал причины такого игрового спада Яремчука.
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