Яремчук: «Я хотел поддержать свою страну. Напуган из-за сложившийся ситуации»

Фото: AFP

Нападающий «Бенфики» Роман Яремчук рассказал о праздновании своего гола в ворота «Аякса» в знак поддержки Украины.

Я хочу немного поддержать мою страну. Клуб поддерживает меня, они разговаривали со мной и желали сделать все, чтобы помочь мне. Я благодарен «Бенфике», но сейчас все в порядке.

Я счастлив. Неважно, играю 5 или 10 минут, я всегда бьюсь за команду, партнеров и фанатов. Я здесь, чтобы забивать, вот чем я занимаюсь».