Гол Яремчука подарил «Бенфике» ничью в первой игре с «Аяксом»
Яремчук: «Я хотел поддержать свою страну. Напуган из-за сложившийся ситуации»
Форвард забил в Лиге чемпионов
07:19
Фото: AFP
Нападающий «Бенфики» Роман Яремчук рассказал о праздновании своего гола в ворота «Аякса» в знак поддержки Украины.
«Я хотел поддержать свою страну. Я очень много думал об этом и напуган из-за этой ситуации.
Я хочу немного поддержать мою страну. Клуб поддерживает меня, они разговаривали со мной и желали сделать все, чтобы помочь мне. Я благодарен «Бенфике», но сейчас все в порядке.
Я счастлив. Неважно, играю 5 или 10 минут, я всегда бьюсь за команду, партнеров и фанатов. Я здесь, чтобы забивать, вот чем я занимаюсь».
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