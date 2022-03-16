«Бенфика» поддержала Яремчука, отдав ему капитанскую повязку. Форвард заплакал
Яремчук: «Я не могу сражаться в Украине, но делаю это на футбольном поле»
Форвард «Бенфики» заявил, что для него вопрос войны является трудным
16 марта 15:52
Роман Яремчук / Фото: Twitter
Нападающий «Бенфики» Роман Яремчук высказался о войне в Украине. Его цитирует португальское издание Mais Futebol.
«Вопрос войны в Украине для меня трудный. Я профессионал, мне нужно сражаться здесь, на поле. Мои друзья и народ воюют в Украине, но мне нужно бороться здесь. Отдаю все, что я могу.
Я не могу сражаться там, но могу это делать на поле. Делаю все, что могу, стараюсь показать свою страну в футболе. Конечно, я много думаю об этой ситуации, но это так».
Напомним, Яремчук в первые дни вторжения россии перевел большую сумму на нужды украинской армии.
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