Яремчук: «Я не могу сражаться в Украине, но делаю это на футбольном поле»

Роман Яремчук / Фото: Twitter

Нападающий «Бенфики» Роман Яремчук высказался о войне в Украине. Его цитирует португальское издание Mais Futebol.

Я не могу сражаться там, но могу это делать на поле. Делаю все, что могу, стараюсь показать свою страну в футболе. Конечно, я много думаю об этой ситуации, но это так».