Яремчук рассказал, почему не особо радовался, когда забил мяч
Яремчук забил 10 мячей за сборную Украины быстрее всех в истории
Форвард обогнал Реброва, Шевченко и Ярмоленко
Роман Яремчук / Фото: Getty Images
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук забил 10 мячей за национальную команду быстрее всех в истории.
Яремчук забил свой 10-й мяч за Украину в 26-м матче.
Предыдущий рекорд принадлежал Андрею Ярмоленко и Сергею Реброву, которые забили свои 10-е мячи за сборную Украины в 29-м матче.
Андрей Шевченко забил свой 10-й мяч за Украину в 30-м матче.
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