«Гент» может продлить контракт с Безусом
Яремчук забил 20-й мяч в чемпионате Бельгии в нынешнем сезоне
Украинец отличился в воротах «Стандарда»
20 мая 11:44
Роман Яремчук / Фото: Getty Images
Украинский форвард «Гента» Роман Яремчук забил очередной мяч в чемпионате Бельгии.Нападающий отличился в воротах «Стандарда» (2:0). Это 20-1 мяч для Яремчука в нынешнем сезоне чемпионата Бельгии в 33-х матчах, также на его счету 7 голевых передач.
Ранее стало известно, что английский гранд интересуется Яремчуком.
Комментарии 0