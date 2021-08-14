Яремчук забил гол и сделал ассист в матче с «Арокой»

Украинец отметился первыми результативными действиями в составе «Бенфики»

Роман Яремчук / фото - 112ua.tv

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук отметился дебютным голом и голевой передачей за португальскую «Бенфику» в матче 2-го тура чемпионата Португалии против «Ароки».

На 38-й минуте украинец помог Луке Вальдшмидту открыть счет в матче, а спустя 5 минут сам Яремчук отметился забитым мячом.

Это его первые результативные действия в составе «Бенфики».

Яремчук проводит второй матч за португальскую команду, это его первый выход в старте.