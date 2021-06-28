Яремчук заинтересовал «Арсенал»

Правда, лондонцам придется раскошелиться

Фото: УАФ

Нападающий «Гента» Роман Яремчук заинтересовал «Арсенал».

Лондонцы ищут нападающего обратили свое внимания на украинца. На данный момент он играет на Евро-2020, забив два мяча.

«Гент» запросит за игрока минимум 20 миллионов евро, сообщает Voetbal Belgie. Роман также интересен «Милану», «Вольфсбургу» и «Вест Хэму».

Сам игрок пока не принял решение о будущем.

«Гент» уже нашел замену украинцу.