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Яремчук заинтересовал «Арсенал»

Правда, лондонцам придется раскошелиться
Футбол Украинские легионеры
12:08
Яремчук заинтересовал «Арсенал»
Фото: УАФ

Нападающий «Гента» Роман Яремчук заинтересовал «Арсенал».

Лондонцы ищут нападающего обратили свое внимания на украинца. На данный момент он играет на Евро-2020, забив два мяча.

«Гент» запросит за игрока минимум 20 миллионов евро, сообщает Voetbal Belgie. Роман также интересен «Милану», «Вольфсбургу» и «Вест Хэму».

Сам игрок пока не принял решение о будущем.

«Гент» уже нашел замену украинцу.

Андрей Усмонов
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Роман Яремчук Гент

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