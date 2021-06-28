Подкрепление прибыло. Яремчук вернулся в общую группу, а Зубков тренируется с мячом
Яремчук заинтересовал «Арсенал»
Правда, лондонцам придется раскошелиться
12:08
Фото: УАФ
Нападающий «Гента» Роман Яремчук заинтересовал «Арсенал».
Лондонцы ищут нападающего обратили свое внимания на украинца. На данный момент он играет на Евро-2020, забив два мяча.
«Гент» запросит за игрока минимум 20 миллионов евро, сообщает Voetbal Belgie. Роман также интересен «Милану», «Вольфсбургу» и «Вест Хэму».
Сам игрок пока не принял решение о будущем.
«Гент» уже нашел замену украинцу.
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