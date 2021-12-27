Яремчук не спас. «Бенфика» попрощалась с Кубком Португалии, разгромно проиграв «Порту»
Яремчука в «Бенфике» может возглавить экс-наставник «Шахтера»
Команда ведет переговоры с Фонсекой
Фото: Roma Press
Бывший тренер «Шахтера» Паулу Фонсека может возглавить «Бенфику».
Он является одним из кандидатов на пост наставника команды в случае, если команду покинет Жорже Жезуш. Нынешнего тренера могут уволить.
У Жезуша есть предложение из Бразилии, которое он не против принять. Впрочем, «Бенфика» еще не решила будущее тренера, сообщает Calciomercato.it.
Среди кандидатов у «орлов» также есть Нуну Эшпириту Санту, а Андреа Пирло.
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