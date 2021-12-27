Яремчука в «Бенфике» может возглавить экс-наставник «Шахтера»

Команда ведет переговоры с Фонсекой

Фото: Roma Press

Бывший тренер «Шахтера» Паулу Фонсека может возглавить «Бенфику».

Он является одним из кандидатов на пост наставника команды в случае, если команду покинет Жорже Жезуш. Нынешнего тренера могут уволить.

У Жезуша есть предложение из Бразилии, которое он не против принять. Впрочем, «Бенфика» еще не решила будущее тренера, сообщает Calciomercato.it.

Среди кандидатов у «орлов» также есть Нуну Эшпириту Санту, а Андреа Пирло.