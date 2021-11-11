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Ярмоленко: «Благотворительностью занимаются почти все футболисты сборной Украины, но многие делают это непублично»

Лидер национальной команды отдал премиальные за Евро-2020 нуждающимся
Футбол Сборная Украины
11:58
Ярмоленко: «Благотворительностью занимаются почти все футболисты сборной Украины, но многие делают это непублично»
Андрей Ярмоленко / Фото: Sport.ua

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко высказался о благотворительности в целом, а также о том, что отдал свои премиальные за Евро-2020 нуждающимся. Его слова приводит пресс-служба УАФ.

«Расскажу все с самого начала, как эта мысль пришла ко мне. Перед Евро меня преследовали травмы, поэтому я сказал себе, что отдам все деньги... Просил у бога, ходил в церковь, что отдам все заработанные на Евро деньги на благотворительность.

Сказал об этом публично журналистам. Наверно, некоторые скажут, что такие вещи нужно делать тихо, чтобы об этом никто не знал. Другие говорят, что это нужно делать публично, чтобы подавать пример другим спортсменам и людям, чтобы заниматься благотворительностью. Поэтому я публично передал документы на оборудование, которое уже закуплено и будет установлено в больнице.

Хотел показать всем людям... Я читаю в интернете, и многие наши болельщики пишут, что футболисты зарабатывают много денег, никому не помогают, думают только о себе – как ездить на дорогом авто или ходить по ресторанам. Могу заверить, что почти все футболисты сборной помогают, но кто-то делает это тихо, кто-то публично.

Я хотел показать, что все мы – люди и должны друг другу помогать. Конечно, моя жена была только за, мой друг Вадим Шаблий присоединился к этой акции, также помог, за что ему спасибо. Хочу, чтобы это было примером и мы все были чуточку добрее»


Сегодня Украина сыграет с Болгарией в товарищеском матче. Уже известна заявка «сине-желтых», там есть сюрпризы. Матч начнется в 19:30.

Онлайн трансляция матча Украина – Болгария.

Петр Приходько
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Андрей Ярмоленко

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