Ярмоленко: «Было неприятно, когда люди писали, что я старый»

Андрей Ярмоленко / Фото - УАФ

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко в эфире YouTube-канала «Трендець» рассказал об источнике мотивации показывать свой лучший футбол. 31-летний игрок отличился двумя голами и ассистом в двух матчах Евро-2020.

Я целенаправленно готовился к играм за национальную сборную. Я понимал, что хочу доказать всем и в первую очередь себе, что я могу играть. Хочу доказать нашим болельщикам, что некоторые люди ошибаются по поводу меня.

Конечно, надо во всем искать мотивацию, и я уже говорил, что в свой 31 год мотивирован как никогда. Ты понимаешь, что не знаешь, сколько будешь играть на таком уровне, возможно, это последнее Евро или нет. Нужно все силы отдать ради хорошего результата.