Ярмоленко: «Было неприятно, когда люди писали, что я старый»
Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко в эфире YouTube-канала «Трендець» рассказал об источнике мотивации показывать свой лучший футбол. 31-летний игрок отличился двумя голами и ассистом в двух матчах Евро-2020.
Я слежу за новостями, за тем, что говорят люди. Мне было неприятно, когда люди говорили, писали что я старый или еще что-либо. В клубе у меня трудное время – не играю, сижу, смотрю футбол на трибуне.
Я целенаправленно готовился к играм за национальную сборную. Я понимал, что хочу доказать всем и в первую очередь себе, что я могу играть. Хочу доказать нашим болельщикам, что некоторые люди ошибаются по поводу меня.
Конечно, надо во всем искать мотивацию, и я уже говорил, что в свой 31 год мотивирован как никогда. Ты понимаешь, что не знаешь, сколько будешь играть на таком уровне, возможно, это последнее Евро или нет. Нужно все силы отдать ради хорошего результата.
Защитник сборной Австрии Александар Драгович отметил, что выключить левую ногу Ярмоленко – уже будет успехом для его команды.
Комментарии 0