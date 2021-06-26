Ярмоленко: «Да, нам где-то повезло, но мы вышли из группы, поэтому давайте двигаться с позитивными мыслями»

Украина вышла из группы с тремя очками

Андрей Ярмоленко / Фото: Twitter

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко признал, что команде повезло выйти из группы а Евро-2020. Его слова приводит пресс-служба УАФ.

«Это Евро подтверждает, что нет слабых команд, что в футбол в мире выровнялся – каждый может обыграть каждого.

Я хочу только сказать, что нас критикуют за результаты и игру – с чем-то я согласен. Я хочу попросить всех внести больше позитива, потому что мы вышли из группы – это было минимальной задачей. Все ребята справились.

Да, нам где-то повезло, сыграли плохо со сборной Австрии, но мы вышли из группы, поэтому давайте двигаться вперед с хорошими и позитивными мыслями и готовиться к следующему матчу».



Матч Швеции и Украины состоится 29-го июня.

Видео трансляция матча Швеция – Украина.

Онлайн трансляция матча Швеция – Украина.