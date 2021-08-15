Ярмоленко – до сих пор самый высокооплачиваемый игрок «Вест Хэма»

Ближайший преследователь зарабатывает на 1 млн. фунтов меньше

Андрей Ярмоленко / фото - West Ham

Андрей Ярмоленко в новом сезоне остался самым высокооплачиваемым игроком в составе «Вест Хэма», сообщает именитый портал Spotrac.

Украинец зарабатывает в лондонском клубе 6 миллионов фунтов стерлингов в год. Ближайшим его преследователем является атакующий полузащитник «молотобойцев» Джаред Боуэн, который получает на один миллион в год меньше.

В прошедшем сезоне украинец провел в команде Дэвида Мойеса лишь 24 матча во всех турнирах, где записал на свой счет 8 голевых действий.

Другой украинец в АПЛ – Александр Зинченко наоборот является самым низкооплачиваемым игроком своей команды.