Зинченко – самый низкооплачиваемый игрок «Ман Сити». Второй с конца получает в 1,5 раза больше
Ярмоленко – до сих пор самый высокооплачиваемый игрок «Вест Хэма»
Ближайший преследователь зарабатывает на 1 млн. фунтов меньше
10:52
Андрей Ярмоленко / фото - West Ham
Андрей Ярмоленко в новом сезоне остался самым высокооплачиваемым игроком в составе «Вест Хэма», сообщает именитый портал Spotrac.
Украинец зарабатывает в лондонском клубе 6 миллионов фунтов стерлингов в год. Ближайшим его преследователем является атакующий полузащитник «молотобойцев» Джаред Боуэн, который получает на один миллион в год меньше.
В прошедшем сезоне украинец провел в команде Дэвида Мойеса лишь 24 матча во всех турнирах, где записал на свой счет 8 голевых действий.
Другой украинец в АПЛ – Александр Зинченко наоборот является самым низкооплачиваемым игроком своей команды.
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