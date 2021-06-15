Ярмоленко догнал Шевченко по результативным действиям за сборную Украины

Футболист сборной Украины также близок к тому, чтобы догнать тренера в бомбардирской гонке

Андрей Ярмоленко / Фото - УАФ

Сборная Украины упустила ничью в стартовом матче на Евро-2020 против Нидерландов (2:3). Первый из мячей «сине-желтых» забил вингер Андрей Ярмоленко.

Таким образом, число его результативных действий в футболке национальной команды достигло отметки в 61. Он забил 41 мяч и отдал 20 результативных передач.

Ярмоленко по данному показателю сравнялся с нынешним главным тренером сборной Андреем Шевченко. У экс-форварда 48 голов и 13 ассистов.

Третьим в списке является полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка. 21 гол и 12 голевых пасов дают в сумме 33 результативных действия.

Ранее в UEFA оценили гол Ярмоленко в ворота Нидерландов.