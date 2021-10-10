Яремчук – лучший игрок матча Финляндия – Украина по версии WhoScored
Ярмоленко: «Думал, забью с правой до 40 лет, но получилось немножко раньше»
Вингер красиво распечатал ворота сборной Финляндии
Фото: Getty Images
Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко в эфире телеканала «Футбол 1» прокомментировал победу над Финляндией (2:1) в матче отбора на ЧМ-2022.
– Наконец-то эти ничьи закончились – мы победили. Хочу поздравить всех наших болельщиков, тренерский штаб, игроков, была тяжелая игра. Мы добыли 3 важных очка.
У Финляндии хорошая команда. Думаю, не просто так они на Евро играли. Организованная команда, которая знает за счет чего добывать очки. Было очень тяжело, особенно во втором тайме. Хорошо, что добыли 3 очка.
После Франции я сказал, что, возможно, до сорока забью с правой, но получилось немножко раньше. Будем работать – может, еще головой начну забивать.
– Финны не ожидали, что вы так хорошо бьете с правой.
– Думаю, никто этого не ждал. Хорошо, что получилось забить, но для меня более важно, что мы добыли 3 очка.
Почему не стоит переоценивать победу Украины над Финляндией.