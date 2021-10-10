Ярмоленко: «Думал, забью с правой до 40 лет, но получилось немножко раньше»

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Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко в эфире телеканала «Футбол 1» прокомментировал победу над Финляндией (2:1) в матче отбора на ЧМ-2022.

У Финляндии хорошая команда. Думаю, не просто так они на Евро играли. Организованная команда, которая знает за счет чего добывать очки. Было очень тяжело, особенно во втором тайме. Хорошо, что добыли 3 очка.

После Франции я сказал, что, возможно, до сорока забью с правой, но получилось немножко раньше. Будем работать – может, еще головой начну забивать.

– Финны не ожидали, что вы так хорошо бьете с правой.

– Думаю, никто этого не ждал. Хорошо, что получилось забить, но для меня более важно, что мы добыли 3 очка.