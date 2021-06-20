Ярмоленко: «Если Суркисы позвонят и попросят вернуться в «Динамо» – я подумаю»

Андрей Ярмоленко / Фото: Динамо Киев от Шурика

Вингер «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко в шоу «Вацко лайв» высказался о возможном возращении в «Динамо».

— Я думаю, шансов мало. На это есть несколько причин. Во-первых – «Динамо» должно захотеть пригласить Ярмоленко, во-вторых – у футболиста Ярмоленко есть однолетний контракт с «Вест Хэмом» и заработная плата.

Я оставил какой-то след в «Динамо». Не знаю, в каком состоянии я будут через год или два. Кто-то может играть до 37 лет и быть топом, а кто-то в 33 года может уже еле-еле ходить.

Я не хочу, чтобы после каждой неудачной игры люди говорили, что я уже старый и непонятно за что получаю деньги.

О возвращении в «Динамо» речи пока не идет. Если мне позвонят Игорь Михайлович или Григорий Михайлович и скажут, что я нужен здесь, то я сяду и подумаю.

Сейчас «Динамо» совсем другая команда. Есть свои лидеры, все поменялось за последние 4 года. Это не та команда, в которой я играл.