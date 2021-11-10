Сдержал обещание. Ярмоленко отдал бонусы за Евро-2020 на благотворительность
Ярмоленко – эстет. Элегантно пробросил Гармашу пяткой между ног на тренировке сборной Украины
Говорит, что рад возвращению Дениса в команду
16:23
Андрей Ярмоленко / Фото: Getty Images
Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко в своем Instagram выложил видео проброса своего партнера по команде Дениса Гармаша во время одной из тренировок национальной команды.
Завтра сборная Украины сыграет контрольный матч против Болгарии.
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