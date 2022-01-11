Ярмоленко и лидер сборной России могут оказаться в одному клубе

Стороны пока еще не начинали переговоры

Александр Головин / фото - AS Monaco

«Вест Хэм» хочет усилить центральную линию полузащитником «Монако» Александром Головиным.

Лондонцы пока что не начинали переговоров, так как еще не знают о позиции самого игрока в этом вопросе, и пока лишь собирают информацию.

Если сам россиянин будет готов к переезду в Англию, то «молотобойцы» установят контакт с клубом из княжества.

В текущем сезоне хавбек провел 23 матча в составе монегасков, где забил 3 гола и отдал 5 ассистов.

Ранее также сообщалось, что «Вест Хэм» готов продать Андрея Ярмоленко, но часть руководства клуба выступили против продажи украинца.