Очередной «игнор» Ярмоленко не помешал «Вест Хэму» выиграть в Кубке Англии
Ярмоленко и лидер сборной России могут оказаться в одному клубе
Стороны пока еще не начинали переговоры
11 января 13:26
Александр Головин / фото - AS Monaco
«Вест Хэм» хочет усилить центральную линию полузащитником «Монако» Александром Головиным.
Лондонцы пока что не начинали переговоров, так как еще не знают о позиции самого игрока в этом вопросе, и пока лишь собирают информацию.
Если сам россиянин будет готов к переезду в Англию, то «молотобойцы» установят контакт с клубом из княжества.
В текущем сезоне хавбек провел 23 матча в составе монегасков, где забил 3 гола и отдал 5 ассистов.
Ранее также сообщалось, что «Вест Хэм» готов продать Андрея Ярмоленко, но часть руководства клуба выступили против продажи украинца.
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