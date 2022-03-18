Гол Ярмоленко на 112-й минуте матча с «Севильей» вывел «Вест Хэм» в четвертьфинал Лиги Европы
Ярмоленко и Малиновский продолжают борьбу за титул. Стали известны все участники четвертьфинала Лиги Европы
Команды украинцев прошли «Севилью» и «Байер»
09:15
Поддержка Ярмоленко после победного гола в ворота Севильи / Фото: Getty Images
Стали известны все участники 1/4 финала Лиги Европы.
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«Аталанта»
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«Вест Хэм»
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«Брага»
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«Лейпциг»
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«Барселона»
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«Рейнджерс»
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«Айнтрахт»
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«Лион»
Жеребьевка стадии 1/4 финала состоится сегодня, 18-го марта.
Отметим, что в 1/8 финала «Вест Хэм» прошел «Севилью» благодаря решающему голу Андрея Ярмоленко (2:1 по сумме двух встреч), а «Аталанта» благодаря трем результативным действиям Руслана Малиновского одолела «Байер» (4:2 по сумме двух встреч).