Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
Сейчас в эфире
00:00
live
Информационный марафон
21:10
Бодибилдинг. Открытый Кубок Львова WABBA 2021

Ярмоленко и Миколенко впервые сыграли друг против друга в АПЛ

Победила команда вингера
Футбол Украинские легионеры
03 апреля 20:58
Ярмоленко и Миколенко впервые сыграли друг против друга в АПЛ
Миколенко и Ярмоелнко / Фото: Getty Images

В матче 31-го тура АПЛ «Вест Хэм» в родных стенах принимал «Эвертон» и победил со счетом 2:1.

Встреча эта ознаменовалась тем, что впервые вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко и защитник «Эвертона» Виталий Миколенко сыграли друг против друга.

Миколенко провел на поле все 90 минут, а Ярмоленко вышел на замену в концовке. Результативными действиями украинцы не отличились.

АПЛ, 31-й тур

«Вест Хэм» – «Эвертон» 2:1

Голы: Крессуэлл, 32, Боуэн, 58 – Холгейт, 53

«Вест Хэм»: Фабианьски, Фредерикс, Доусон, Зума, Крессуэлл, Соучек, Райс, Форнальс, Антонио, Бенрахма (Ярмоленко, 82), Боуэн (Нобл, 70).

«Эвертон»: Пикфорд, Кенни, Годфри, Кин, Миколенко, Холгейт, Дукуре, Грэй, Ивоби, Кэлверт-Льюин (Гордон, 78), Ришарлисон.

Предупреждения: Кин (34), Холгейт (84), Крессуэлл (90), Ришарлисон (90).

Удаление: Кин (65).

Напомним, «Вест Хэм» признал гол Ярмоленко лучшим в марте.

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Андрей Ярмоленко Виталий Миколенко

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Сложнейший гол Ярмоленко признал лучшим в «Вест Хэме» в марте
Сложнейший гол Ярмоленко признал лучшим в «Вест Хэме» в марте
Футбол Украинские легионеры
03 апреля 09:15
Миколенко: «В «Эвертоне» все говорят, что у Зеленского – большие яйца»
Миколенко: «В «Эвертоне» все говорят, что у Зеленского – большие яйца»
Футбол Украинские легионеры
28 марта 17:31
1
Миколенко: «Ко мне подходит игрок мирового уровня и говорит: «Мы с отцом хотим снять дом для людей из Украины, все оплатим»
Миколенко: «Ко мне подходит игрок мирового уровня и говорит: «Мы с отцом хотим снять дом для людей из Украины, все оплатим»
Футбол Украинские легионеры
28 марта 16:40
Миколенко рассказал, что бы сделал, оказавшись перед путиным
Миколенко рассказал, что бы сделал, оказавшись перед путиным
Футбол Украинские легионеры
28 марта 16:06
Ярмоленко: «Мы уже показали всему миру, кто такие Украинцы, а кто такие русские»
Ярмоленко: «Мы уже показали всему миру, кто такие Украинцы, а кто такие русские»
Футбол Украинские легионеры
23 марта 14:02
Ярмоленко: «Те российские спортсмены, которые молчат о войне в Украине, для меня умерли»
Ярмоленко: «Те российские спортсмены, которые молчат о войне в Украине, для меня умерли»
Футбол Украинские легионеры
23 марта 12:35

Новости: Футбол

Тренер сборной Украины с автоматом обороняет Киев
Тренер сборной Украины с автоматом обороняет Киев
Сборная Украины
11:58
Страшные последствия «русского мира». Рашисты убили известного украинского футболиста в Киевской области
Страшные последствия «русского мира». Рашисты убили известного украинского футболиста в Киевской области
В Украине
10:55
«россия уже освободила территорию от укронацистов больше, чем Франция». Ватник Рафаилов снова раскрыл рот
«россия уже освободила территорию от укронацистов больше, чем Франция». Ватник Рафаилов снова раскрыл рот
Украинская Премьер-лига
04 апреля 22:50
Худжамов – о русских солдатах: «Надо резать этих свиней по всем уголкам мира, как и их женщин, которые радуются награбленному»
Худжамов – о русских солдатах: «Надо резать этих свиней по всем уголкам мира, как и их женщин, которые радуются награбленному»
Украинская Премьер-лига
04 апреля 22:40
«Вова, їbash їх, бл*дь». Одиозный президент «Ингульца» стал звездой украинского Apple Music
«Вова, їbash їх, бл*дь». Одиозный президент «Ингульца» стал звездой украинского Apple Music
Украинская Премьер-лига
04 апреля 22:25
Маркевич: «Русских сложно назвать людьми»
Маркевич: «Русских сложно назвать людьми»
Украинская Премьер-лига
04 апреля 20:02
Снаряд рашистов попал в тренировочную базу «Шахтера»
Снаряд рашистов попал в тренировочную базу «Шахтера»
Украинская Премьер-лига
04 апреля 19:45
Всемирно известный тренер сообщил, что болен раком
Всемирно известный тренер сообщил, что болен раком
В Европе
04 апреля 19:27
Лидер «Шахтера» тренируется вместе с «Динамо»
Лидер «Шахтера» тренируется вместе с «Динамо»
Украинская Премьер-лига
04 апреля 19:14
Все новости

Популярные новости

Райан Гарсия: «Сердце Ломаченко с украинцами – он отказался от 100%-о шанса взять все титулы»
Райан Гарсия: «Сердце Ломаченко с украинцами – он отказался от 100%-о шанса взять все титулы»
Бокс Профессиональный бокс
29 марта 12:08
1
Усик травмировался, у Джошуа есть новый соперник
Усик травмировался, у Джошуа есть новый соперник
Бокс Профессиональный бокс
04 апреля 17:35
«Русский мир» во всей красе. Рашисты танком «облагородили» участок Усика
«Русский мир» во всей красе. Рашисты танком «облагородили» участок Усика
Бокс Профессиональный бокс
01 апреля 12:38
Рашисты расстреляли украинского боксера прямо в тренировочном зале
Рашисты расстреляли украинского боксера прямо в тренировочном зале
Бокс
29 марта 14:15
3
«Мне на него плевать». Усик рассказал, как бы поступил, окажись он лицом к лицу с путиным
«Мне на него плевать». Усик рассказал, как бы поступил, окажись он лицом к лицу с путиным
Бокс Профессиональный бокс
04 апреля 19:15
5
Рашизму в футболе быть! FIFA не стала исключать россию из организации
Рашизму в футболе быть! FIFA не стала исключать россию из организации
Футбол В мире
31 марта 18:52
Все новости