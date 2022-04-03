Ярмоленко и Миколенко впервые сыграли друг против друга в АПЛ

Победила команда вингера

Миколенко и Ярмоелнко / Фото: Getty Images

В матче 31-го тура АПЛ «Вест Хэм» в родных стенах принимал «Эвертон» и победил со счетом 2:1.

Встреча эта ознаменовалась тем, что впервые вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко и защитник «Эвертона» Виталий Миколенко сыграли друг против друга.

Миколенко провел на поле все 90 минут, а Ярмоленко вышел на замену в концовке. Результативными действиями украинцы не отличились.

АПЛ, 31-й тур

«Вест Хэм» – «Эвертон» 2:1

Голы: Крессуэлл, 32, Боуэн, 58 – Холгейт, 53

«Вест Хэм»: Фабианьски, Фредерикс, Доусон, Зума, Крессуэлл, Соучек, Райс, Форнальс, Антонио, Бенрахма (Ярмоленко, 82), Боуэн (Нобл, 70).

«Эвертон»: Пикфорд, Кенни, Годфри, Кин, Миколенко, Холгейт, Дукуре, Грэй, Ивоби, Кэлверт-Льюин (Гордон, 78), Ришарлисон.

Предупреждения: Кин (34), Холгейт (84), Крессуэлл (90), Ришарлисон (90).

Удаление: Кин (65).

Напомним, «Вест Хэм» признал гол Ярмоленко лучшим в марте.