Ярмоленко и Миколенко впервые сыграли друг против друга в АПЛ
В матче 31-го тура АПЛ «Вест Хэм» в родных стенах принимал «Эвертон» и победил со счетом 2:1.
Встреча эта ознаменовалась тем, что впервые вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко и защитник «Эвертона» Виталий Миколенко сыграли друг против друга.
Миколенко провел на поле все 90 минут, а Ярмоленко вышел на замену в концовке. Результативными действиями украинцы не отличились.
АПЛ, 31-й тур
«Вест Хэм» – «Эвертон» 2:1
Голы: Крессуэлл, 32, Боуэн, 58 – Холгейт, 53
«Вест Хэм»: Фабианьски, Фредерикс, Доусон, Зума, Крессуэлл, Соучек, Райс, Форнальс, Антонио, Бенрахма (Ярмоленко, 82), Боуэн (Нобл, 70).
«Эвертон»: Пикфорд, Кенни, Годфри, Кин, Миколенко, Холгейт, Дукуре, Грэй, Ивоби, Кэлверт-Льюин (Гордон, 78), Ришарлисон.
Предупреждения: Кин (34), Холгейт (84), Крессуэлл (90), Ришарлисон (90).
Удаление: Кин (65).