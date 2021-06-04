Ярмоленко: «Игра оставляет желать лучшего»

Андрей Ярмоленко / фото - Eurosport

Полузащитник «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко высказал свое мнение про победный матч над сборной Северной Ирландии:

Я благодарен тренерскому штабу за то, что они дают мне играть здесь. Я стараюсь отдавать на поле все силы.

Было чувство, что соперник может сравнять в конце матча. Мы старались друг другу напоминать, что нужно держать концентрацию и нельзя расслабляться. Мы помним, что нас уже за это наказывали.

Все ребята молодцы, все отдали много сил. Было сегодня много болельщиков. Эта победа для них».