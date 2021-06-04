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Ярмоленко: «Игра оставляет желать лучшего»

Могли побеждать соперника более уверенно
Евро Сборные
07:40
Ярмоленко: «Игра оставляет желать лучшего»
Андрей Ярмоленко / фото - Eurosport

Полузащитник «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко высказал свое мнение про победный матч над сборной Северной Ирландии:

«Игра оставляет желать лучшего. Особенно в решающей стадии. Но не все сразу. Достаточно долгий период я находился без игровой практики. Сложно сразу выходить, забивать и показывать яркую игру.

Я благодарен тренерскому штабу за то, что они дают мне играть здесь. Я стараюсь отдавать на поле все силы.

Было чувство, что соперник может сравнять в конце матча. Мы старались друг другу напоминать, что нужно держать концентрацию и нельзя расслабляться. Мы помним, что нас уже за это наказывали.

Все ребята молодцы, все отдали много сил. Было сегодня много болельщиков. Эта победа для них».

Сборная Украины победила в товарищеском матче благодаря голу Александра Зубкова. Болельщики же признали лучшим игроком противостояния Ярмоленко.

Ранее агент Андрея оценил возможность перехода игрока в российский клуб.

Напомним, на групповом этапе Евро-2020 команде Андрея Шевченко предстоит встретиться со сборными Нидерландов, Северной Македонии и Австрии.

Источник: Футбол 1/2/3 Павел Харченко
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Теги

Андрей Ярмоленко Александр Зубков

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