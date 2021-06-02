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Ярмоленко: «Хочу доказать, что я могу быть полезен сборной Украины на Евро-2020»

Вингер высказался перед контрольным матчем против Северной Ирландии
Футбол Евро-2020
18:54
Ярмоленко: «Хочу доказать, что я могу быть полезен сборной Украины на Евро-2020»
Андрей Ярмоленко / Фото: Getty Images

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко высказался о предстоящем товарищеском матче против Северной Ирландии. Его слова приводит пресс-служба УАФ.

- Вы проигрывали Северной Ирландии на Евро-2016. Лично для вас этот матч будет иметь двойную мотивацию?

- В первую очередь, мы должны думать о своей игре. О качестве, о тех тактических моментах, о которых нас попросил тренерский штаб. Последние результаты команды не те, которых нам бы хотелось. Мы играем дома, на своей территории. Мы должны в любом случае играть только на победу, товарищеская это игра или нет. Ту игру на Евро-2016 мы уже забыли, проехали. Наша задача сейчас хорошо подготовиться на Евро-2020 через эти контрольные матчи. Но в этих товарищеских играх точно важен результат.

 - Насколько вам сейчас нужны игровые нагрузки?

- Конечно, я соскучился за игрой. Была травма, долго не играл. Для футболиста одно дело тренироваться, другое – играть. Поэтому мне нужна игровая практика, мне нужно набирать форму. Думаю, из этих матчей будет хорошая информация для тренерского штаба, посмотреть в каком я состоянии, готов ли играть на Евро. Для меня огромная мотивация сыграть эти две товарищеские игры, потому что я хочу доказать в первую очередь себе, что я готов, что я могу быть полезен сборной, что я достоин быть здесь. То же самое хочу доказать Андрею Николаевичу. Я мотивирован как никогда.

 - У вас была встреча с главой комитета этики и честной игры. Что вас больше всего поразило и какие выводы для себя сделали?

- Такие встречи происходят практически перед каждым сезоном. Нас предупреждают, что профессиональные спортсмены не имеют права делать ставки. Ничего особенного, просто напомнили правила. Рассказали, что нам можно, а что нельзя. Полезно провели время, получили информацию и работаем дальше

Ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал ключевую задачу национальной команды перед Евро-2020.

Петр Приходько
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Андрей Ярмоленко Андрей Шевченко

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