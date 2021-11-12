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Ярмоленко – лучший игрок матча Украина – Болгария по версии InStat

В тройке лучших – Малиновский и Степаненко
Футбол Сборная Украины
19:48
Ярмоленко – лучший игрок матча Украина – Болгария по версии InStat
Андрей Ярмоленко / фото - УАФ

Авторитетный портал футбольной аналитики InStat оценил действия всех игроков в товарищеском матче между сборными Украины и Болгарией (1:1).

Самым полезным игроком был признан полузащитник «сине-желтых» Андрей Ярмоленко. InStat оценил действия игрока в 307 баллов. В матче хавбек сумел сделать 67 тактико-технических действий с браком 25%, выполнить 5 обводок, отдать 5 ключевых передач и 3 раза ударить по воротам.

В тройку также вошли Руслан Малиновский (303 балла) и Тарас Степаненко (298).

Напомним, Милевский считает Ярмоленко лучшим футболистом Украины.  

Михаил Рыбак
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Андрей Ярмоленко Руслан Малиновский Тарас Степаненко

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