Ярмоленко – лучший игрок матча Украина – Болгария по версии InStat

В тройке лучших – Малиновский и Степаненко

Андрей Ярмоленко / фото - УАФ

Авторитетный портал футбольной аналитики InStat оценил действия всех игроков в товарищеском матче между сборными Украины и Болгарией (1:1).

Самым полезным игроком был признан полузащитник «сине-желтых» Андрей Ярмоленко. InStat оценил действия игрока в 307 баллов. В матче хавбек сумел сделать 67 тактико-технических действий с браком 25%, выполнить 5 обводок, отдать 5 ключевых передач и 3 раза ударить по воротам.

В тройку также вошли Руслан Малиновский (303 балла) и Тарас Степаненко (298).

Напомним, Милевский считает Ярмоленко лучшим футболистом Украины.