Ярмоленко установил новый рекорд сборной Украины
Ярмоленко – лучший игрок матча Украина – Северная Македония
Хавбек отметился забитым мячом и голевой передачей
18:59
Андрей Ярмоленко / фото - UEFA
В рамках второго тура группового этапа Евро-2020 сборная Украины в Бухаресте обыграла сборную Северной Македонии. Поединок завершился со счетом 2:1.
Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко признан лучшим игроком матча. Футболист отметился взятием ворот, а также одной результативной передачей.
Напомним, Ярмоленко побил рекорд Андрея Шевченко.
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