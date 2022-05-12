Ярмоленко має намір залишити «Вест Хем» влітку. Наставник лондонців дав добро

Термін дії контракту українця з клубом закінчується 30 червня

Андрій Ярмоленко / Фото - Facebook

Український вінгер «Вест Хема»прагне залишити лондонський клуб після завершення контракту, термін якого спливає 30 червня. Про це повідомляє32-річний гравець збірної України є одним з найбільш високооплачуваних у команді.Наставник «Вест Хема»дозволив українцю піти, хоча в угоді хавбека є опція продовження контракту ще на рік.Нагадаємо, що Ярмоленко став гравцем «Вест Хема» влітку 2018 року, перейшовши з дортмундської «Боруссії» за 20 мільйонів євро.На рахунку хавбека 13 голів та 7 результативних передач у 84 матчах за клуб. В поточному сезоні футболіст взяв участь у 30 зустрічах та відзначився 3 забитими м’ячами.Раніше стало відомо, що хавбек «Вест Хема»