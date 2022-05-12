Стало відомо, коли Ярмоленко і Миколенко приїдуть в розташування збірної України
Ярмоленко має намір залишити «Вест Хем» влітку. Наставник лондонців дав добро
Термін дії контракту українця з клубом закінчується 30 червня
14:24
Андрій Ярмоленко / Фото - FacebookУкраїнський вінгер «Вест Хема» Андрій Ярмоленко прагне залишити лондонський клуб після завершення контракту, термін якого спливає 30 червня. Про це повідомляє BBC Sport.
32-річний гравець збірної України є одним з найбільш високооплачуваних у команді.
Наставник «Вест Хема» Девід Мойєс дозволив українцю піти, хоча в угоді хавбека є опція продовження контракту ще на рік.
Нагадаємо, що Ярмоленко став гравцем «Вест Хема» влітку 2018 року, перейшовши з дортмундської «Боруссії» за 20 мільйонів євро.
На рахунку хавбека 13 голів та 7 результативних передач у 84 матчах за клуб. В поточному сезоні футболіст взяв участь у 30 зустрічах та відзначився 3 забитими м’ячами.
Раніше стало відомо, що хавбек «Вест Хема» Деклан Райс теж має намір влітку змінити клубну прописку.
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