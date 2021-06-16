Ярмоленко: «Македонцы не выйдут на матч проигрывать»
Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Евро-2020 против Северной Македонии. Слова футболиста передает пресс-служба УАФ.
Мы уже разобрали первую игру с тренерским штабом. Нам указали на хорошие моменты и ошибки. Готовимся ко второму матчу с позитивом, понимаем, что сейчас мы, как никогда, должны быть вместе.
Все хорошо, работаем, слушаем тренеров. Нам расскажут, как нужно играть против Северной Македонии. Будем выходить на поле и выполнять свою работу. Хочется верить, что мы ее сделаем хорошо.
На таких турнирах слабых команд нет. Все готовятся к серьезной игре, к битве. Я думаю, что и македонцы не выйдут проигрывать. Мы будем настраиваться на хороший бой, постараемся победить.
Игру Евро-2020 можно будет посмотреть 17 июня на нашем сайте. Видеотрансляция матча Украина – Северная Македония онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 16:00.
Комментарии 0