Ярмоленко: «Македонцы не выйдут на матч проигрывать»

Андрей Ярмоленко / Фото - УАФ

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Евро-2020 против Северной Македонии. Слова футболиста передает пресс-служба УАФ.

Все хорошо, работаем, слушаем тренеров. Нам расскажут, как нужно играть против Северной Македонии. Будем выходить на поле и выполнять свою работу. Хочется верить, что мы ее сделаем хорошо.

На таких турнирах слабых команд нет. Все готовятся к серьезной игре, к битве. Я думаю, что и македонцы не выйдут проигрывать. Мы будем настраиваться на хороший бой, постараемся победить.