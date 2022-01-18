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Ярмоленко, Малиновский, Миколенко и другие игроки сборной Украины лишились угрозы дисквалификации

Футболисты смогут спокойно сыграть в матче против Шотландии
Футбол Сборная Украины
15:02
Ярмоленко, Малиновский, Миколенко и другие игроки сборной Украины лишились угрозы дисквалификации
Фото - ФК Динамо Киев

Сразу девять игроков сборной Украины больше не под угрозой дисквалификации. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

24 марта «сине-желтые» проведут матч полуфинала плей-офф за выход на ЧМ-2022 против Шотландии. В FIFA приняли решение аннулировать перед стыками все предупреждения футболистов, не приведшие к удалениям.

Таким образом, без угрозы отстранения смогут сыграть восемь действующих игроков сборной Украины. Это Николай Матвиенко, Эдуард Соболь, Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Сергей Кривцов и Илья Забарный.

Также аннулирована карточка Марлоса. Однако полузащитник завершил карьеру в национальной команде.

Сергей Стаднюк
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Теги

сборная Шотландии (футбол) FIFA

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