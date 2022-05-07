Ярмоленко: «Ми просимо міжнародні організації та світових політиків і дипломатів тиснути на путіна, щоб врятувати всіх на Азовсталі»

Вінгер закликає врятувати українців від звірств рашистів

Фото: УАФ

Вінгер «Вест Гема» та збірної України Андрій Ярмоленко в своєму Instagram закликав світову спільноту врятувати життя всіх українців, яких щодня на Азовсталі:



Всім привіт, я Андрій Ярмоленко. Азовсталь, на якому знаходяться сотні цивільних (серед яких діти) та тисячі військових, серед яких 700 поранених, обстрілюється росіянами з корабельної та наземної артилерії, з танків, з бойових літаків

У людей на заводі закінчується їжа, нема чистої води та все менше вцілілих бомбосховищ. Цивільні і військові щодня помирають. Українські військові готові здатись третій стороні та знаходитись в цій країні до завершення війни.

Ми просимо міжнародні організації та світових політиків і дипломатів тиснути на путіна та сприяти організації «зеленого коридору» для ВСІХ на Азовсталі: цивільних, військових, поранених, вбитих. Це зупинить кровопролиття, геноцид і смерть.

З тим же проханням звернувся і Сергій Сидорчук.