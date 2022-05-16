Капітан Вест Гема: «Все йде до того, що Ярмоленко покине нас»
Ярмоленко: «Мончі поки що мені не дзвонив. Напевно, не знайшов номер»
Вінгер «Вест Хема» – про зміну клубної прописки
20:55
Андрій Ярмоленко / Фото - eurosport.co.ukУкраїнський півзахисник «Вест Хема» в інтерв'ю YouTube-каналу «Вацко on air» Андрій Ярмоленко прокоментував інформацію щодо можливого підписання контракту з «Севільєю».
«Не бачу приводу зараз щось коментувати. Зараз багато розмов та чуток».
Мончі (спортивний директор «Севільї» – прим.) не дзвонив тобі?
«Поки що не дзвонив. Напевно, не знайшов мій номер».
Напередодні повідомлялося, що Ярмоленко влітку може може підписати контракт з «Севільєю».
Нагадаємо, українець підтвердив, що залишає «Вест Хем».