Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняЗбірна України з низкою рекордів виграла Дефлімпіаду-2021
матч-центр
Вчера 10
Сейчас 0
Сегодня 2
Завтра 1
Развернуть Свернуть
Футбол (10 событий из 21) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Тоттенхэм - Бернли -:- Запланирован
18:30 Вест Хэм - Манчестер Сити -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Наполи - Дженоа -:- Запланирован
19:00 Милан - Аталанта -:- Запланирован
21:45 Кальяри - Интер -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Атлетико - Севилья -:- Запланирован
22:00 Хетафе - Барселона -:- Запланирован
22:00 Кадис - Реал -:- Запланирован
22:00 Эспаньол - Валенсия -:- Запланирован
22:00 Вильярреал - Реал Сосьедад -:- Запланирован
нет важных матчей
Футбол (2 события из 3) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Ньюкасл - Арсенал -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Ювентус - Лацио -:- Запланирован
Футбол (1 событие из 1) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Саутгемптон - Ливерпуль -:- Запланирован
Сейчас в эфире
18:00
live
Информационный марафон
21:00
Смешанные единоборства. Дорога к WWFC. Буковель.

Ярмоленко: «Мончі поки що мені не дзвонив. Напевно, не знайшов номер»

Вінгер «Вест Хема» – про зміну клубної прописки
Футбол Украинские легионеры
20:55
Ярмоленко: «Мончі поки що мені не дзвонив. Напевно, не знайшов номер»
Андрій Ярмоленко / Фото - eurosport.co.uk
Український півзахисник «Вест Хема» в інтерв'ю YouTube-каналу «Вацко on air» Андрій Ярмоленко прокоментував інформацію щодо можливого підписання контракту з «Севільєю».

«Не бачу приводу зараз щось коментувати. Зараз багато розмов та чуток».


Мончі (спортивний директор «Севільї» – прим.) не дзвонив тобі?

«Поки що не дзвонив. Напевно, не знайшов мій номер».


Напередодні повідомлялося, що Ярмоленко влітку може може підписати контракт з «Севільєю».

Нагадаємо, українець підтвердив, що залишає «Вест Хем».

Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Андрей Ярмоленко Вест Хэм Севилья

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Капітан Вест Гема: «Все йде до того, що Ярмоленко покине нас»
Капітан Вест Гема: «Все йде до того, що Ярмоленко покине нас»
Футбол Украинские легионеры
11:48
Ярмоленко подтвердил, что покидает «Вест Хэм»
Ярмоленко подтвердил, что покидает «Вест Хэм»
Футбол Украинские легионеры
10:35
Ярмоленко натякнув, що залишає «Вест Гем»
Ярмоленко натякнув, що залишає «Вест Гем»
Футбол Украинские легионеры
15 мая 20:58
Зинченко стал лучшим среди защитников в матче с «Вест Хэмом»
Зинченко стал лучшим среди защитников в матче с «Вест Хэмом»
Футбол Украинские легионеры
15 мая 19:59
«Манчестер Сити» спас ничью в матче с «Вест Хэмом» и закрутил интригу в борьбе за чемпионство
«Манчестер Сити» спас ничью в матче с «Вест Хэмом» и закрутил интригу в борьбе за чемпионство
Футбол Премьер-Лига (Англия)
15 мая 19:02
Зинченко – в основе, Ярмоленко – в запасе. Стартовые составы на матч «Вест Хэма» и «Манчестер Сити»
Зинченко – в основе, Ярмоленко – в запасе. Стартовые составы на матч «Вест Хэма» и «Манчестер Сити»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
15 мая 15:41

Новости: Футбол

Бєсєдін, Буяльський і Гармаш не зіграють з Шотландією у плей-офф відбору на ЧС-2022
Бєсєдін, Буяльський і Гармаш не зіграють з Шотландією у плей-офф відбору на ЧС-2022
Сборная Украины
21:27
Ярмоленко: «Мончі поки що мені не дзвонив. Напевно, не знайшов номер»
Ярмоленко: «Мончі поки що мені не дзвонив. Напевно, не знайшов номер»
Украинские легионеры
20:55
Нкунку став найкращим гравцем Бундесліги сезону-2021/22
Нкунку став найкращим гравцем Бундесліги сезону-2021/22
Бундеслига (Германия)
20:28
Гаві підпише новий контракт з «Барселоною». Відступні – фантастична сума
Гаві підпише новий контракт з «Барселоною». Відступні – фантастична сума
Примерa (Испания)
19:54
Сікан, Зубков та Качараба приєдналися до збірної України у Словенії
Сікан, Зубков та Качараба приєдналися до збірної України у Словенії
Сборная Украины
19:27
Начо: «Лунін має мало ігрової практики, але провів дуже хороший матч з «Кадісом»
Начо: «Лунін має мало ігрової практики, але провів дуже хороший матч з «Кадісом»
Примерa (Испания)
18:53
Де Дзербі: «В мене є дозвіл шукати іншу команду, і запрошення»
Де Дзербі: «В мене є дозвіл шукати іншу команду, і запрошення»
Украинская Премьер-лига
18:27
Суарес влітку може підписати контракт з «Інтером», «Севільєю» та «Астон Віллою»
Суарес влітку може підписати контракт з «Інтером», «Севільєю» та «Астон Віллою»
Примерa (Испания)
17:51
Він забивав «Динамо» у Лізі чемпіонів. Екс-гравця збірної Франції засудили на 5 років за перестрілку у нічному клубі
Він забивав «Динамо» у Лізі чемпіонів. Екс-гравця збірної Франції засудили на 5 років за перестрілку у нічному клубі
В Европе
17:12
Все новости

Популярные новости

Бой с Усиком? Фьюри анонсировал потрясающие новости, от которых у всех отвалится челюсть
Бой с Усиком? Фьюри анонсировал потрясающие новости, от которых у всех отвалится челюсть
Бокс Профессиональный бокс
09 мая 17:45
«Шкода, що так пізно». Український топ-спортсмен назвав «мудаком» померлого Кравчука
«Шкода, що так пізно». Український топ-спортсмен назвав «мудаком» померлого Кравчука
Каратэ
11 мая 09:58
7
Катерина Усик: «Люди, которые находятся на территории Мариуполя, думают, что и Киев, и всю Украину уже взяли»
Катерина Усик: «Люди, которые находятся на территории Мариуполя, думают, что и Киев, и всю Украину уже взяли»
Бокс Профессиональный бокс
12 мая 20:17
8
Вратарь «Эвертона»: «Миколенко пришел, сразу выучил английский, ему нет равных»
Вратарь «Эвертона»: «Миколенко пришел, сразу выучил английский, ему нет равных»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
09 мая 09:50
Впервые после Майка Тайсона. Усик стал первым супертяжем в 21 веке, который возглавил P4P от The Ring
Впервые после Майка Тайсона. Усик стал первым супертяжем в 21 веке, который возглавил P4P от The Ring
Бокс Профессиональный бокс
13 мая 09:05
1
Обладатель «Золотого мяча» делит один окоп на двоих с сыном
Обладатель «Золотого мяча» делит один окоп на двоих с сыном
Футбол В Украине
10 мая 11:21
1
Все новости