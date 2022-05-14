Ярмоленко може стати гравцем «Севільї». Іспанців приваблює таке підписання

Українець влітку покине АПЛ

Андрій Ярмоленко / Фото - Twitter

Раніше стало відомо, що хавбек «Вест Хема»

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Український вінгер «Вест Хема»влітку може може підписати контракт з «Севільєю». Про це повідомляєНапередодні стало відомо, що гравець збірної України не збирається підписувати нову угоду із лондонським клубом. Головний тренертакож не проти відпустити 32-річного футболіста.Одним із претендентів на Ярмоленка наразі вважається «Севілья». Спортивний директор клубудавно слідкує за атакувальним півзахисником. Він вважає, що такий досвідчений гравець зможе підсилити склад іспанської команди. Також важливу роль відіграє той факт, що перехід українця є безкоштовним.Однак, все залежатиме від трансферів на вихід. Іспанці очікують, що влітку їм не вдасться втриматитаНа рахунку Ярмоленка 13 голів та 7 результативних передач у 84 матчах за клуб. В поточному сезоні футболіст взяв участь у 30 зустрічах та відзначився 3 забитими м’ячами.