Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 11
Завтра 10
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
Футбол (11 событий из 40) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Лион - Нант -:- Запланирован
22:00 Монако - Брест -:- Запланирован
22:00 Монпелье - ПСЖ -:- Запланирован
22:00 Ницца - Лилль -:- Запланирован
22:00 Ренн - Марсель -:- Запланирован
22:00 Сент-Этьен - Реймс -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Арминия - РБ Лейпциг -:- Запланирован
16:30 Боруссия Дортмунд - Герта -:- Запланирован
16:30 Байер - Фрайбург -:- Запланирован
16:30 Вольфсбург - Бавария -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Удинезе - Специя -:- Запланирован
Футбол (10 событий из 21) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Тоттенхэм - Бернли -:- Запланирован
18:30 Вест Хэм - Манчестер Сити -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Наполи - Дженоа -:- Запланирован
19:00 Милан - Аталанта -:- Запланирован
21:45 Кальяри - Интер -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Атлетико - Севилья -:- Запланирован
22:00 Хетафе - Барселона -:- Запланирован
22:00 Кадис - Реал -:- Запланирован
22:00 Эспаньол - Валенсия -:- Запланирован
22:00 Вильярреал - Реал Сосьедад -:- Запланирован
Сейчас в эфире
14:30
Телемагазин
13:45
Прыжки в воду. Чемпионат мира. Юниоры. Киев

Ярмоленко може стати гравцем «Севільї». Іспанців приваблює таке підписання

Українець влітку покине АПЛ
Футбол Украинские легионеры
14:24
Ярмоленко може стати гравцем «Севільї». Іспанців приваблює таке підписання
Андрій Ярмоленко / Фото - Twitter
Український вінгер «Вест Хема» Андрій Ярмоленко влітку може може підписати контракт з «Севільєю». Про це повідомляє Fichajes.

Напередодні стало відомо, що гравець збірної України не збирається підписувати нову угоду із лондонським клубом. Головний тренер Девід Мойєс також не проти відпустити 32-річного футболіста.

Одним із претендентів на Ярмоленка наразі вважається «Севілья». Спортивний директор клубу Рамон Мончі давно слідкує за атакувальним півзахисником. Він вважає, що такий досвідчений гравець зможе підсилити склад іспанської команди. Також важливу роль відіграє той факт, що перехід українця є безкоштовним.

Однак, все залежатиме від трансферів на вихід. Іспанці очікують, що влітку їм не вдасться втримати Муніра Ель-Хаддаді, Люка де Йонга та Юссефа Ен-Несірі.

На рахунку Ярмоленка 13 голів та 7 результативних передач у 84 матчах за клуб. В поточному сезоні футболіст взяв участь у 30 зустрічах та відзначився 3 забитими м’ячами.

Раніше стало відомо, що хавбек «Вест Хема» Деклан Райс теж має намір влітку змінити клубну прописку.
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Андрей Ярмоленко Вест Хэм Севилья

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Ярмоленко має намір залишити «Вест Хем» влітку. Наставник лондонців дав добро
Ярмоленко має намір залишити «Вест Хем» влітку. Наставник лондонців дав добро
Футбол Премьер-Лига (Англия)
12 мая 14:24
1
Одноклубник Ярмоленка прагне підписати контракт з «Манчестер Юнайтед» або «Челсі»
Одноклубник Ярмоленка прагне підписати контракт з «Манчестер Юнайтед» або «Челсі»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
12 мая 13:30
«Вест Хэм» разгромил «Норвич» при участии Ярмоленко
«Вест Хэм» разгромил «Норвич» при участии Ярмоленко
Футбол Украинские легионеры
08 мая 18:47
Ярмоленко: «Ми просимо міжнародні організації та світових політиків і дипломатів тиснути на путіна, щоб врятувати всіх на Азовсталі»
Ярмоленко: «Ми просимо міжнародні організації та світових політиків і дипломатів тиснути на путіна, щоб врятувати всіх на Азовсталі»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
07 мая 23:05
«Вест Хем» має намір провернути трансфер футболіста, який грає на позиції Ярмоленка
«Вест Хем» має намір провернути трансфер футболіста, який грає на позиції Ярмоленка
Футбол Премьер-Лига (Англия)
06 мая 14:21
Наставник «Айнтрахта»: «Після 42 років ми нарешті в фіналі єврокубка. Радий за клуб і за наших неймовірних фанів»
Наставник «Айнтрахта»: «Після 42 років ми нарешті в фіналі єврокубка. Радий за клуб і за наших неймовірних фанів»
Футбол Лига Европы UEFA
06 мая 09:13

Новости: Футбол

Ярмоленко може стати гравцем «Севільї». Іспанців приваблює таке підписання
Ярмоленко може стати гравцем «Севільї». Іспанців приваблює таке підписання
Украинские легионеры
14:24
Луческу: «Польща – відмінне місце для єврокубкових матчів «Динамо»
Луческу: «Польща – відмінне місце для єврокубкових матчів «Динамо»
Украинская Премьер-лига
12:55
Зінченко потрапив до сфери інтересів європейських клубів
Зінченко потрапив до сфери інтересів європейських клубів
Украинские легионеры
11:51
Хабі Алонсо може стати новим наставником «Брюгге» Соболя
Хабі Алонсо може стати новим наставником «Брюгге» Соболя
Украинские легионеры
11:13
Ребров: «Білоруси – порядні люди. У них немає імперських амбіцій, як у росіян. Тож жодних претензій»
Ребров: «Білоруси – порядні люди. У них немає імперських амбіцій, як у росіян. Тож жодних претензій»
Украинские легионеры
10:09
Роналду: «Всі щасливі з приводу призначення Тен Гаага. Давайте вірити в те, що наступного сезону ми виграємо трофеї»
Роналду: «Всі щасливі з приводу призначення Тен Гаага. Давайте вірити в те, що наступного сезону ми виграємо трофеї»
Премьер-Лига (Англия)
09:29
Гуцуляк через травму залишив розташування збірної України
Гуцуляк через травму залишив розташування збірної України
Сборная Украины
09:03
Збірна України U-21 у відборі на чемпіонат Європи зіграє домашні матчі в Стамбулі
Збірна України U-21 у відборі на чемпіонат Європи зіграє домашні матчі в Стамбулі
Сборная Украины
13 мая 18:21
Зірковий одноклубник Зінченка влітку прагне поповнити склад «Барселони»
Зірковий одноклубник Зінченка влітку прагне поповнити склад «Барселони»
Премьер-Лига (Англия)
13 мая 17:46
Все новости

Популярные новости

Бой с Усиком? Фьюри анонсировал потрясающие новости, от которых у всех отвалится челюсть
Бой с Усиком? Фьюри анонсировал потрясающие новости, от которых у всех отвалится челюсть
Бокс Профессиональный бокс
09 мая 17:45
«Шкода, що так пізно». Український топ-спортсмен назвав «мудаком» померлого Кравчука
«Шкода, що так пізно». Український топ-спортсмен назвав «мудаком» померлого Кравчука
Каратэ
11 мая 09:58
5
Вратарь «Эвертона»: «Миколенко пришел, сразу выучил английский, ему нет равных»
Вратарь «Эвертона»: «Миколенко пришел, сразу выучил английский, ему нет равных»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
09 мая 09:50
Катерина Усик: «Люди, которые находятся на территории Мариуполя, думают, что и Киев, и всю Украину уже взяли»
Катерина Усик: «Люди, которые находятся на территории Мариуполя, думают, что и Киев, и всю Украину уже взяли»
Бокс Профессиональный бокс
12 мая 20:17
5
Обладатель «Золотого мяча» делит один окоп на двоих с сыном
Обладатель «Золотого мяча» делит один окоп на двоих с сыном
Футбол В Украине
10 мая 11:21
1
Впервые после Майка Тайсона. Усик стал первым супертяжем в 21 веке, который возглавил P4P от The Ring
Впервые после Майка Тайсона. Усик стал первым супертяжем в 21 веке, который возглавил P4P от The Ring
Бокс Профессиональный бокс
13 мая 09:05
1
Все новости