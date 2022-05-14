Ярмоленко має намір залишити «Вест Хем» влітку. Наставник лондонців дав добро
Ярмоленко може стати гравцем «Севільї». Іспанців приваблює таке підписання
Українець влітку покине АПЛ
14:24
Андрій Ярмоленко / Фото - TwitterУкраїнський вінгер «Вест Хема» Андрій Ярмоленко влітку може може підписати контракт з «Севільєю». Про це повідомляє Fichajes.
Напередодні стало відомо, що гравець збірної України не збирається підписувати нову угоду із лондонським клубом. Головний тренер Девід Мойєс також не проти відпустити 32-річного футболіста.
Одним із претендентів на Ярмоленка наразі вважається «Севілья». Спортивний директор клубу Рамон Мончі давно слідкує за атакувальним півзахисником. Він вважає, що такий досвідчений гравець зможе підсилити склад іспанської команди. Також важливу роль відіграє той факт, що перехід українця є безкоштовним.
Однак, все залежатиме від трансферів на вихід. Іспанці очікують, що влітку їм не вдасться втримати Муніра Ель-Хаддаді, Люка де Йонга та Юссефа Ен-Несірі.
На рахунку Ярмоленка 13 голів та 7 результативних передач у 84 матчах за клуб. В поточному сезоні футболіст взяв участь у 30 зустрічах та відзначився 3 забитими м’ячами.
Раніше стало відомо, що хавбек «Вест Хема» Деклан Райс теж має намір влітку змінити клубну прописку.