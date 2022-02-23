Ахметов: «Украина в опасности. Будем делать все, чтобы ее защитить»
Ярмоленко: «Мы на своей земле, и правда за нами. Наш выбор – европейская Украина»
Второй лучший бомбардир в истории сборной прокомментировал ситуацию в стране
23 февраля 22:32
Андрей Ярмоленко / Фото - УАФ
Вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко поделился в своем Instagram отношением к последним событиям в Украине.
Призываю каждого украинца объединиться, показать свою преданность стране, поддержать нашу армию.
Наша сила – свобода, право выбора, уважение и ценности. Наш выбор – европейская Украина. Мы сильная нация, мы на своей земле, и правда за нами.
Ранее по поводу последних событий высказался защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко.
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