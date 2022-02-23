Ярмоленко: «Мы на своей земле, и правда за нами. Наш выбор – европейская Украина»

Второй лучший бомбардир в истории сборной прокомментировал ситуацию в стране

Андрей Ярмоленко / Фото - УАФ Вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко поделился в своем Instagram отношением к последним событиям в Украине. Призываю каждого украинца объединиться, показать свою преданность стране, поддержать нашу армию. Наша сила – свобода, право выбора, уважение и ценности. Наш выбор – европейская Украина. Мы сильная нация, мы на своей земле, и правда за нами. Ранее по поводу последних событий высказался защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко.

Сергей Стаднюк