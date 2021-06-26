Ярмоленко: «Мы настраиваемся на серьезную игру»

Команда должна реабилитироваться за поражение от Австрии

Андрей Ярмоленко / фото - Zaxid

Вингер «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал, чего он ожидает от матча 1/8 финала Евро, и ответил на сравнение игр национальной команды со Швецией на Евро-2012 и на этом чемпионате Европы:

«Нет смысла сравнивать тот и этот турниры. Это две абсолютно разные команды, поэтому мы настраиваемся на серьезную игру. Тренерский штаб нам покажет, за счет чего мы можем обыграть эту команду. Постараемся показать хорошую игру».

Подопечные Андрея Шевченко сыграют со шведами уже во вторник, 29-го июня в Глазго, на стадионе «Хэмпден Парк».

Напомним, вратарь шведов назвал Украину проходимым соперником.