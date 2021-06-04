Обошел Шовковского и подбирается к Пятову. Ярмоленко провел 93-й матч в футболке сборной Украины
Ярмоленко накормил партнером по «Вест Хэму» украинскими блюдами, они были в восторге
Украинец принял участие в кулинарном шоу
14:22
Андрей Ярмоленко / Фото: Getty Images
Вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко принял участие в клубном кулинарном шоу. Его соперником был итальянец Анджело Огбонна, а арбитром кулинарного баттла – их одноклубник Аарон Крессуэлл.
Сначала игроки пробовали блюда украинской и итальянской кухни вслепую, а затем Крэссуэлл определял, блюдо какой кухни является лучшим для него.
Напомним, Ярмоленко обошел Александра Шовковского по количеству матчей за сборную Украины.
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