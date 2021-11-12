Ярмоленко: «Нас преследует счет 1:1, ничего нового»

Андрей Ярмоленко / Фото: Динамо Киев от Шурика

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко в эфире программы «Головна команда» высказался о ничьей (1:1) с Болгарией.

– Сегодня 11.11 и счет 1:1. Это магия?

– 1:1 – в последнее время нас преследует этот результат. Поэтому ничего нового.

Если говорить чисто по игре, то тренерский штаб и все игроки довольны. Но разочарованы результатом.