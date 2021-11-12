Вратарь сборной Болгарии: «В первом тайме был мой день, а у моего коллеги – во втором»
Ярмоленко: «Нас преследует счет 1:1, ничего нового»
Украина создала кучу моментов, но не победила Болгарию
11:36
Андрей Ярмоленко / Фото: Динамо Киев от Шурика
Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко в эфире программы «Головна команда» высказался о ничьей (1:1) с Болгарией.
– Мяч не шел в ворота, а играли неплохо. Создали много моментов, но надо их реализовывать. Посмотрели статистику – мы полностью переиграли соперника, пропустили одну контратаку. Сложно что-то сказать, когда создаешь столько моментов и не забиваешь. Мяч просто не шел в ворота, такое бывает. Надеюсь, в матче с Боснией все будет по-другому.
– Сегодня 11.11 и счет 1:1. Это магия?
– 1:1 – в последнее время нас преследует этот результат. Поэтому ничего нового.
Если говорить чисто по игре, то тренерский штаб и все игроки довольны. Но разочарованы результатом.
Украина провела лучший матч при Петракове, отвозив Болгарию. Но такая нереализация пугает.
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