Ярмоленко натякнув, що залишає «Вест Гем»

Вінгер попрощався з фанатами команди

Андрій Ярмоленко / Фото: Getty Images

Вінгер «Вест Гема» Андрій Ярмоленко натякнув, що залишає англійську команду.

Після матчу з «Манчестер Сіті» (2:2) українець підійшов до фанатської трибуни разом зі своєю дружиною та попрощався з уболівальниками.

Зауважимо, що це остання домашня гра «Вест Гема» у нинішньому сезоні.

Раніше повідомлялося, що Ярмоленко може стати гравцем «Севільї».