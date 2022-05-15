Зинченко – в основе, Ярмоленко – в запасе. Стартовые составы на матч «Вест Хэма» и «Манчестер Сити»
Ярмоленко натякнув, що залишає «Вест Гем»
Вінгер попрощався з фанатами команди
20:58
Андрій Ярмоленко / Фото: Getty Images
Вінгер «Вест Гема» Андрій Ярмоленко натякнув, що залишає англійську команду.
Після матчу з «Манчестер Сіті» (2:2) українець підійшов до фанатської трибуни разом зі своєю дружиною та попрощався з уболівальниками.
Зауважимо, що це остання домашня гра «Вест Гема» у нинішньому сезоні.
Раніше повідомлялося, що Ярмоленко може стати гравцем «Севільї».