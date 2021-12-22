Ярмоленко не помог «Вест Хэму» выйти в полуфинал Кубка Лиги, «Тоттенхэм» выбил из турнира команду украинца

Исход встречи решили 5 минут в первом тайме

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В четвертьфинале Кубка Лиги «Тоттенхэм» принимает «Вест Хэм», украинец «молотобойцев» Андрей Ярмоленко остался в запасе.

Судьбу встречи решила пятиминутка в середине первого тайма: на 29-й забил Бергвейн, через 3 минуты Боуэн сравнял, но уже на 34-й Лукас Моура снова вывел «шпор» вперед.

Больше по ходу встречи счет не менялся. Ярмоленко, который вышел на 80-й минуте, своей команде забить не помог.

Таким образом «Тоттенхэм» вышел в полуфинал Кубка Лиги, «Вест Хэм» покидает турнир.

Кубок Лиги, 1/4 финала

«Тоттенхэм» – «Вест Хэм» 2:1

Голы: Бергвейн, 29, Моура, 34 – Боуэн, 32

«Тоттенхэм»: Льорис, Доэрти (Танганга, 83), Дайер, Дэвис, Санчес, Регилон (Эмерсон, 83), Лукас Моура (Уинкс, 61), Хейбьерг, Скипп (Алли, 77), Кейн, Бергвейн (Сон Хын Мин, 61).

«Вест Хэм»: Ареоля, Эшби (Ярмоленко, 80), Доусон, Диоп, Джонсон, Масуаку, Лансини (Форнальс, 68), Влашич (Бенрахма, 68), Соучек, Райс, Боуэн.

Предупреждение: Боуэн (37).