Караваев: «Наверное, карточку Ярмоленко уже пополнили»
Ярмоленко не продлит контракт с «Вест Хэмом»
Полузащитник близок к уходу
18 июня 23:13
Фото: UEFA
Полузащитник «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко близок к уходу из клуба.
Он не продлит контракт с лондонцами, сообщает Calciomercatoweb. Соглашение истекает через год.
Таким образом, Ярмоленко покинет команду либо этим летом, либо следующим свободным агентом. «Вест Хэм» надеется продать игрока.
Украинец интересен «Галатасараю». Не исключено его возвращение в Украину.
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