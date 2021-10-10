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Ярмоленко: «Никто не собирается останавливаться на победе над Финляндией»
Вингер сборной Украины был признан лучшим игроком матча отбора на чемпионат мира-2022
10 октября 22:11
Андрей Ярмоленко / Фото - УАФ
Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился мыслями после победы в матче отбора на чемпионат мира-2022 против Финляндии (2:1). Представитель «Вест Хэма» был признан лучшим игроком встречи по версии болельщиков.
Приятно получать индивидуальные награды, за что спасибо болельщикам. Но для меня самое главное то, что мы смогли победить и взять три очка. Теперь будем готовиться с хорошим настроением к следующей игре.
Никто не собирается останавливаться, поэтому работаем. Сейчас важная игра, нужно побеждать. Приглашаем всех на стадион, нам очень нужна ваша поддержка.
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