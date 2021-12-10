Ярмоленко нужно бежать из «Вест Хэма». Мойес и так почти не дает украинцу времени, а тут еще и раскритиковал его

Тренер обвинил вингера в поражении от «Динамо»

Андрей Ярмоленко / Фото: Getty Images Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес обвинил вингера команды Андрея Ярмоленко в поражении от загребского «Динамо» (0:1) в 6-м туре Лиги Европы. Слова специалиста приводит Football London. «Ярмоленко нужно было быть более настойчивым. Но в этом матче всем было сложно. Мы дали шанс молодежи проявить себя и ожидали большего от опытных футболистов. Думаю, в моменте с забытым нам голом Ярмоленко должен был закрыть футболиста соперника, который бил по воротам». Несмотря на это поражение, «Вест Хэм» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, где уже известны еще 7 участников.

Петр Приходько