Ярмоленко: «О том, что мне можно не приезжать на тренировку «Боруссии», мне сообщил доктор»
Вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко в эфире «Вацко Live» рассказал о том, как с ним попрощались в дортмундской «Боруссии».
Летом в «Боруссию» пришел новый тренер – Штегер, думаю, буду доказывать. Специально приехал пораньше, за три-четыре дня до начала сборов. Звонит мне мой агент и говорит: «В Дортмунде сейчас сын президента «Вест Хэма», он хочет с тобой встретиться».
Отказывать – некрасиво. Я приехал и объяснил, что сейчас в «Боруссию» пришел новый тренер, а я хочу доказать ему свою состоятельность. Но, если главный тренер «Боруссии» скажет, что я ему не нужен – готов перейти в «Вест Хэм».
Тут он достает бумагу и показывает, что уже разговаривал с президентом «Боруссии» и тот поставил подпись, что сделка состоялась. «Вест Хэму» нужно было только со мной договориться.
Это все за день до начала сбора. Мне абсолютно никто в Дортмунде не говорит, что ты уходишь. Я сказал: «Все. Не хочу тут больше находиться». Меня даже никто не спросил – хочу ли я. Меня это разозлило.
Клубный доктор первым мне написал, что завтра на тренировку приезжать не нужно. Я ведь никогда не видел президента «Вест Хэма», его сына. Не знал, как они выглядят. Думал, что может это какой-то развод.
Сказал, что пусть хотя бы из «Боруссии» мне кто-то сообщит. И тут через пять минут пишет доктор. Потом набрал Ватцке.
Ярмоленко также рассказал, как менялось его отношение к критике.
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