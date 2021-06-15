Ярмоленко: «О том, что мне можно не приезжать на тренировку «Боруссии», мне сообщил доктор»

Андрей Ярмоленко / Фото - Getty Images

Вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко в эфире «Вацко Live» рассказал о том, как с ним попрощались в дортмундской «Боруссии».

Отказывать – некрасиво. Я приехал и объяснил, что сейчас в «Боруссию» пришел новый тренер, а я хочу доказать ему свою состоятельность. Но, если главный тренер «Боруссии» скажет, что я ему не нужен – готов перейти в «Вест Хэм».

Тут он достает бумагу и показывает, что уже разговаривал с президентом «Боруссии» и тот поставил подпись, что сделка состоялась. «Вест Хэму» нужно было только со мной договориться.

Это все за день до начала сбора. Мне абсолютно никто в Дортмунде не говорит, что ты уходишь. Я сказал: «Все. Не хочу тут больше находиться». Меня даже никто не спросил – хочу ли я. Меня это разозлило.

Клубный доктор первым мне написал, что завтра на тренировку приезжать не нужно. Я ведь никогда не видел президента «Вест Хэма», его сына. Не знал, как они выглядят. Думал, что может это какой-то развод.

Сказал, что пусть хотя бы из «Боруссии» мне кто-то сообщит. И тут через пять минут пишет доктор. Потом набрал Ватцке.