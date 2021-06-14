Де Бур: «Ярмоленко знаменит своим ударом левой, его нужно было лучше прикрывать»
Ярмоленко: «Обидно проигрывать такие игры в концовке, но ничего страшного»
Полузащитник сборной Украины – о поражении от Нидерландов на старте Евро-2020
Андрей Ярмоленко / Фото - dynamo.kiev.uaХавбек сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал поражение своей команды в стартовом матче группового раунда Евро-2020 с Нидерландами (2:3), а также поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Северной Македонией.
Какие мысли после игры?
«Была тяжелая игра. Мы понимали, против какой сборной играли. Достаточно сильный и серьезный соперник. Я думаю, что тренерский штаб доволен самоотдачей на футбольном поле. Обидно проигрывать такие игры в концовке, но ничего страшного. У нас еще есть две игры. Если мы будем играть с такой же самоотдачей – все получится».
Не думала ли команда о том, как избежать разгрома после второго пропущенного гола? Насколько с психологической точки зрения был важен твой гол?
«О разгроме мы не думали. Мы думали о том, как сравнять счет. Думали о том, как забить хотя бы один гол. Забили один гол и поняли, что будет еще шанс забить и второй. Забили второй. Потом не хватило какого-то опыта. У нас достаточно молодая команда. Более опытная команда в таких играх начала бы где-то тянуть время. Ничего страшного, повторюсь. Все мы учимся на ошибках. Это будет для нас хорошим уроком».
Чего ждать от игры против Северной Македонии?
«Хорошей игры в нашем исполнении, я надеюсь. У нас есть тренерский штаб, который выберет тактику на игру. Разберет грядущего соперника, а также укажет на ошибки в этой игре. Мы понимаем, что если мы хотим выйти из группы – нужно выигрывать. Будем готовиться».
Сборная Украины свой следующий матч сыграет 17 июня против команды Северной Македонии. Начало – в 16.00.
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