Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Ярмоленко: «Обидно проигрывать такие игры в концовке, но ничего страшного»

Полузащитник сборной Украины – о поражении от Нидерландов на старте Евро-2020
Футбол Евро-2020
07:55
Ярмоленко: «Обидно проигрывать такие игры в концовке, но ничего страшного»
Андрей Ярмоленко / Фото - dynamo.kiev.ua
Хавбек сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал поражение своей команды в стартовом матче группового раунда Евро-2020 с Нидерландами (2:3), а также поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Северной Македонией.

Какие мысли после игры?

«Была тяжелая игра. Мы понимали, против какой сборной играли. Достаточно сильный и серьезный соперник. Я думаю, что тренерский штаб доволен самоотдачей на футбольном поле. Обидно проигрывать такие игры в концовке, но ничего страшного.  У нас еще есть две игры. Если мы будем играть с такой же самоотдачей – все получится».


Не думала ли команда о том, как избежать разгрома после второго пропущенного гола? Насколько с психологической точки зрения был важен твой гол?

«О разгроме мы не думали. Мы думали о том, как сравнять счет. Думали о том, как забить хотя бы один гол. Забили один гол и поняли, что будет еще шанс забить и второй. Забили второй. Потом не хватило какого-то опыта. У нас достаточно молодая команда. Более опытная команда в таких играх начала бы где-то тянуть время. Ничего страшного, повторюсь. Все мы учимся на ошибках. Это будет для нас хорошим уроком».


Чего ждать от игры против Северной Македонии?

«Хорошей игры в нашем исполнении, я надеюсь. У нас есть тренерский штаб, который выберет тактику на игру. Разберет грядущего соперника, а также укажет на ошибки в этой игре. Мы понимаем, что если мы хотим выйти из группы – нужно выигрывать. Будем готовиться».


Сборная Украины свой следующий матч сыграет 17 июня против команды Северной Македонии. Начало – в 16.00.

Своими эмоциями после поражения от голландцев поделился наставник «сине-желтых» Андрей Шевченко.
Источник: ua.tribuna.com Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Андрей Ярмоленко Нидерланды - Украина

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Депай – о победе над Украиной: «Здорово выиграть первый матч на Евро»
Депай – о победе над Украиной: «Здорово выиграть первый матч на Евро»
Футбол Евро-2020
10:08
Вейналдум: «При 2:0 должны были доводить матч с Украиной до конца»
Вейналдум: «При 2:0 должны были доводить матч с Украиной до конца»
Футбол Евро-2020
09:47
Френки де Йонг: «На протяжении всего матча у нас было ощущение, что мы намного лучше Украины»
Френки де Йонг: «На протяжении всего матча у нас было ощущение, что мы намного лучше Украины»
Футбол Евро-2020
09:30
Павелко: «Настоящий мужской характер – это о каждом футболисте, который вышел на поле»
Павелко: «Настоящий мужской характер – это о каждом футболисте, который вышел на поле»
Футбол Евро-2020
09:05
Ярмоленко обратился к болельщикам сборной Украины
Ярмоленко обратился к болельщикам сборной Украины
Футбол Евро-2020
08:50
Вратарь Нидерландов о матче с Украиной: «Есть вещи, которые нужно улучшить»
Вратарь Нидерландов о матче с Украиной: «Есть вещи, которые нужно улучшить»
Футбол Евро-2020
08:45

Новости: Футбол

Евро 2020. Польша - Словакия. Онлайн трансляция
Евро 2020. Польша - Словакия. Онлайн трансляция
Евро-2020
10:07
Евро 2020. Польша - Словакия. Видео трансляция
Евро 2020. Польша - Словакия. Видео трансляция
Евро-2020
10:04
Вейналдум: «При 2:0 должны были доводить матч с Украиной до конца»
Вейналдум: «При 2:0 должны были доводить матч с Украиной до конца»
Евро-2020
09:47
Евро 2020. Шотландия - Чехия. Онлайн трансляция
Евро 2020. Шотландия - Чехия. Онлайн трансляция
Евро-2020
09:36
Евро 2020. Шотландия - Чехия. Видео трансляция
Евро 2020. Шотландия - Чехия. Видео трансляция
Евро-2020
09:35
Зеленский: «Эмоциональное начало. Очень сильная игра»
Зеленский: «Эмоциональное начало. Очень сильная игра»
Евро-2020
09:34
Френки де Йонг: «На протяжении всего матча у нас было ощущение, что мы намного лучше Украины»
Френки де Йонг: «На протяжении всего матча у нас было ощущение, что мы намного лучше Украины»
Евро-2020
09:30
Павелко: «Настоящий мужской характер – это о каждом футболисте, который вышел на поле»
Павелко: «Настоящий мужской характер – это о каждом футболисте, который вышел на поле»
Евро-2020
09:05
Ярмоленко обратился к болельщикам сборной Украины
Ярмоленко обратился к болельщикам сборной Украины
Евро-2020
08:50
Все новости

Популярные новости

Мейвезер опозорился в бою против блогера. Что это вообще было?
Мнение
Мейвезер опозорился в бою против блогера. Что это вообще было?
Бокс Профессиональный бокс
7 июня 14:50
2
Странная победа Канады – это не только про везение. Как команда, ставшая посмешищем, выиграла ЧМ-2021
Послесловие
Странная победа Канады – это не только про везение. Как команда, ставшая посмешищем, выиграла ЧМ-2021
Хоккей Чемпионат мира
7 июня 11:28
16
Камбосос: «Действительно ли Лопес нанес такой жесткий урон Ломаченко?»
Камбосос: «Действительно ли Лопес нанес такой жесткий урон Ломаченко?»
Бокс Профессиональный бокс
12 июня 13:06
В Британии убивают интерес к поединку Джошуа – Усик. Теперь говорят, что стадион «Тоттенхэма» слишком крут для этого боя
Мнение
В Британии убивают интерес к поединку Джошуа – Усик. Теперь говорят, что стадион «Тоттенхэма» слишком крут для этого боя
Бокс Профессиональный бокс
9 июня 16:37
Sky Sports: Поединок Усик – Джошуа состоится на стадионе одного из клубов АПЛ
Sky Sports: Поединок Усик – Джошуа состоится на стадионе одного из клубов АПЛ
Бокс Профессиональный бокс
8 июня 21:53
5
Еще один яркий нокаут Накатани. Сложил соперника вдвое ударом по печени – так он обещал разобраться и с Ломаченко
История Еще один яркий нокаут Накатани. Сложил соперника вдвое ударом по печени – так он обещал разобраться и с Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
8 июня 14:29
3
Все новости