Ярмоленко: «Обидно проигрывать такие игры в концовке, но ничего страшного»
Ярмоленко обратился к болельщикам сборной Украины
Хавбек «сине-желтых» отметил поддержку фанатов в матче с Нидерландами
Андрей Ярмоленко / Фото - ua.tribuna.comПолузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко в Instagram поблагодарил болельщиков «сине-желтых» за поддержку в стартовом матче группового этапа Евро-2020 против Нидерландов (2:3).
«Ваша вера и поддержка придавала нам сил. Не хватило немного удачи. Будем сильнее следующему матчу. Кто с нами?».
Сборная Украины свой следующий матч сыграет 17 июня против команды Северной Македонии. Начало – в 16.00.
Своими эмоциями после поражения от голландцев поделился вратарь «сине-желтых» Георгий Бущан.
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