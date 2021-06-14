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Ярмоленко обратился к болельщикам сборной Украины

Хавбек «сине-желтых» отметил поддержку фанатов в матче с Нидерландами
Футбол Евро-2020
08:50
Ярмоленко обратился к болельщикам сборной Украины
Андрей Ярмоленко / Фото - ua.tribuna.com
Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко в Instagram поблагодарил болельщиков «сине-желтых» за поддержку в стартовом матче группового этапа Евро-2020 против Нидерландов (2:3)

«Ваша вера и поддержка придавала нам сил. Не хватило немного удачи. Будем сильнее следующему матчу. Кто с нами?».



Сборная Украины свой следующий матч сыграет 17 июня против команды Северной Македонии. Начало – в 16.00.

Своими эмоциями после поражения от голландцев поделился вратарь «сине-желтых» Георгий Бущан.
Владимир Кириченко
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Теги

Андрей Ярмоленко Нидерланды - Украина

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