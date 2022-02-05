Все решено. Лондонская пресса обрисовала будущее Ярмоленко
Ярмоленко обвинили в рекламировании букмекера в Украине
FA взялась за расследование
10:27
Фото: West Ham
Полузащитник «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко может иметь проблемы с футбольной ассоциацией Англии.
Его обвинили в рекламировании букмекера в Украине. Это нарушает правило FA для футболистов лиги, сообщает thefa.com.
«Предполагаемый случай неправомерного поведения отдельной личности, касающегося рекламы и/или продвижения деятельности по ставкам».
Отмечается, что игроку АПЛ запрещено рекламировать букмекеров. Ему дали время до 18 февраля, чтобы ответить.
О возможных последствиях пока не сообщается.
Ярмоленко отыграл 21 матч в нынешнем сезоне.
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