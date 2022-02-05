Ярмоленко обвинили в рекламировании букмекера в Украине

FA взялась за расследование

Фото: West Ham

Полузащитник «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко может иметь проблемы с футбольной ассоциацией Англии.

Его обвинили в рекламировании букмекера в Украине. Это нарушает правило FA для футболистов лиги, сообщает thefa.com.

«Предполагаемый случай неправомерного поведения отдельной личности, касающегося рекламы и/или продвижения деятельности по ставкам».

Отмечается, что игроку АПЛ запрещено рекламировать букмекеров. Ему дали время до 18 февраля, чтобы ответить.

О возможных последствиях пока не сообщается.

Ярмоленко отыграл 21 матч в нынешнем сезоне.