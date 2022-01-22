Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм». Онлайн трансляция
Ярмоленко остался в запасе на матч с МЮ
Игра начнется в 17:00
16:52
Андрей Ярмоленко / Фото: Getty Images
Стали известны стартовые составы на матч 23-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэмом».
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Диогу Далот, Варан, Магуайр, Теллес, Фред, Бруну Фернандеш, Мактомини, Роналду, Гринвуд, Эланга.
«Вест Хэм»: Ареоля, Цоуфал, Доусон, Зума, Крессуэлл, Лансини, Соучек, Райс, Форнальс, Антонио, Боуэн.
Матч начнется в 17:00