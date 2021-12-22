«Шпоры» исцелились. Все игроки «Тоттенхэма» сдали отрицательные тесты на COVID-19
Ярмоленко остался в запасе на матч с «Тоттенхэмом»
Матч начнется в 21:45
22 декабря 21:40
Андрей Ярмоленко / Фото: Getty Images
Стали известны стартовые составы «Тоттенхэма» и «Вест Хэма» на матч четвертьфинала Кубка Лиги.
«Тоттенхэм»: Льорис, Доэрти, Дайер, Дэвис, Санчес, Регилон, Хейбьерг, Скипп, Лукас Моура, Кейн, Бергвейн.
«Вест Хэм»: Ареоля, Эшби, Доусон, Диоп, Джонсон, Масуаку, Лансини, Соучек, Райс, Влашич, Боуэн.
Матч начнется в 21:45.
Ранее сообщалось, что лидер европейского чемпионата заинтересован в Ярмоленко.
Комментарии 0