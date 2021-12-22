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Ярмоленко остался в запасе на матч с «Тоттенхэмом»

Матч начнется в 21:45
Футбол Премьер-Лига (Англия)
22 декабря 21:40
Ярмоленко остался в запасе на матч с «Тоттенхэмом»
Андрей Ярмоленко / Фото: Getty Images

Стали известны стартовые составы «Тоттенхэма» и «Вест Хэма» на матч четвертьфинала Кубка Лиги.

«Тоттенхэм»: Льорис, Доэрти, Дайер, Дэвис, Санчес, Регилон, Хейбьерг, Скипп, Лукас Моура, Кейн, Бергвейн.

«Вест Хэм»: Ареоля, Эшби, Доусон, Диоп, Джонсон, Масуаку, Лансини, Соучек, Райс, Влашич, Боуэн.

Матч начнется в 21:45.

Ранее сообщалось, что лидер европейского чемпионата заинтересован в Ярмоленко.

Петр Приходько
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Теги

Андрей Ярмоленко Вест Хэм Тоттенхэм

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