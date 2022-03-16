Тренер Ярмоленко: «Будем надеяться, что путин это закончит»
Ярмоленко передал необходимые вещи для разведчиков в Чернигове
Футболист поддерживает украинскую армию
16 марта 13:35
Андрей Ярмоленко / Фото: Twitter
Вингер «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко передал необходимые вещи для разведчиков в родной для него Чернигов. Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.
«Я очень благодарю Андрея Ярмоленко за помощь, которую он передает своему городу. Эти «ништяки», которые у меня в руках, они пойдут нашим разведчикам. Это то, что им сейчас нужно. Андрей, спасибо!».
Ранее Ярмоленко пожертвовал украинской армии 3 миллиона гривен.