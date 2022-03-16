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Ярмоленко передал необходимые вещи для разведчиков в Чернигове

Футболист поддерживает украинскую армию
Футбол Украинские легионеры
16 марта 13:35
Ярмоленко передал необходимые вещи для разведчиков в Чернигове
Андрей Ярмоленко / Фото: Twitter

Вингер «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко передал необходимые вещи для разведчиков в родной для него Чернигов. Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

«Я очень благодарю Андрея Ярмоленко за помощь, которую он передает своему городу. Эти «ништяки», которые у меня в руках, они пойдут нашим разведчикам. Это то, что им сейчас нужно. Андрей, спасибо!».

Ранее Ярмоленко пожертвовал украинской армии 3 миллиона гривен.

Петр Приходько
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Андрей Ярмоленко Вест Хэм

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