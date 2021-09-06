Ярмоленко получил футболку сборной Украины с уникальным номером
Ярмоленко поблагодарил болельщиков за атмосферу во время матча с Францией
Сборная Украины не удержала преимущество, но и не уступила действующему чемпиону мира
18:03
Андрей Ярмоленко / Фото - УАФ
Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко поблагодарил в своем Instagram болельщиков за поддержку в матче отбора на чемпионат мира-2022 против Франции (1:1).
Спасибо за поддержку! Атмосфера на стадионе была незабываемой.
Ранее бывший тренер «сине-желтых» Андрей Шевченко назвал Ярмоленко лучшим игроком команды на Евро-2020.
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