Ярмоленко натякнув, що залишає «Вест Гем»
Ярмоленко подтвердил, что покидает «Вест Хэм»
Украинец провел прощальный матч на домашней арене «молотобойцев»
10:35
Андрей Ярмоленко / Фото: Getty Images
Вингер «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко в своем Instagram подтвердил, что покидает английский клуб.
«Сегодня я пережил волнующий момент. После матча вместе со своей семьей я вышел на поле и попрощался с фанатами «Вест Хэма». Это последний матч для меня на домашнем стадионе, и я хотел поблагодарить каждого болельщика команды за поддержку на домашних трибунах. Искренне, с благодарностью, и огромной любовью – к каждому из вас, к стадиону, ко всей семье «Вест Хэм».
Ранее сообщалось, что Ярмоленко может перебраться в «Севилью».