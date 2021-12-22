Петраков рассказал, почему вызывает Ярмоленко, несмотря на малое количество игровой практики
Ярмоленко покинет «Вест Хэм»? Мойес хочет видеть на правом фланге атаки бывшего подопечного из МЮ
Контракт украинца с «молотобойцами» истекает летом
14:10
Андрей Ярмоленко / фото - WHU
«Вест Хэм» нацелился на правого вингера «Реал Сосьедада» Аднана Янузая, сообщает Todofichajes.
Тренер «молотобойцев» Дэвид Мойес хочет видеть под своим руководством бельгийца, с которым он вместе работал в «Манчестер Юнайтед».
Также на 26-летнего вингера претендует каталонская «Барселона», которая намерена летом подписать его на правах свободного агента.
В текущем сезоне Янузай появился на поле в 25 матчах, где оформил четыре голевых действия.
В «Вест Хэме» на правом фланге атаки играет капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко, чей контракт с лондонцами истекает летом.
Напомним, Петраков рассказал, почему вызывает Ярмоленко, несмотря на малое количество игровой практики.