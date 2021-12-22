Ярмоленко покинет «Вест Хэм»? Мойес хочет видеть на правом фланге атаки бывшего подопечного из МЮ

Контракт украинца с «молотобойцами» истекает летом

Андрей Ярмоленко / фото - WHU

«Вест Хэм» нацелился на правого вингера «Реал Сосьедада» Аднана Янузая, сообщает Todofichajes.

Тренер «молотобойцев» Дэвид Мойес хочет видеть под своим руководством бельгийца, с которым он вместе работал в «Манчестер Юнайтед».

Также на 26-летнего вингера претендует каталонская «Барселона», которая намерена летом подписать его на правах свободного агента.

В текущем сезоне Янузай появился на поле в 25 матчах, где оформил четыре голевых действия.

В «Вест Хэме» на правом фланге атаки играет капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко, чей контракт с лондонцами истекает летом.

Напомним, Петраков рассказал, почему вызывает Ярмоленко, несмотря на малое количество игровой практики.