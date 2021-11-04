«Вест Хэм» без Ярмоленко разгромил «Астон Виллу» и единолично занял четвертую строчку в АПЛ
Ярмоленко получил очередную травму. До ключевого матча сборной Украины с Боснией – 12 дней
Вингер пропустит игру Лиги Европы из-за повреждения
19:43
Андрей Ярмоленко / Фото - Getty Images
Вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко не сыграет в матче группового этапа Лиги Европы против «Генка». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Главный тренер «молотобойцев» Дэвид Мойес назвал причину, по которой футболист не попал в заявку на еврокубковую игру. У 32-летнего игрока – повреждение.
Отметим, что уже 16 ноября сборная Украины проведет решающий матч отбора на чемпионат мира-2022 против Боснии и Герцеговины. Ярмоленко вызван в национальную команду.
Ранее футболист вошел в топ-100 бомбардиров в истории сборных.
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