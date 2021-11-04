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Ярмоленко получил очередную травму. До ключевого матча сборной Украины с Боснией – 12 дней

Вингер пропустит игру Лиги Европы из-за повреждения
Футбол Лига Европы UEFA
19:43
Ярмоленко получил очередную травму. До ключевого матча сборной Украины с Боснией – 12 дней
Андрей Ярмоленко / Фото - Getty Images

Вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко не сыграет в матче группового этапа Лиги Европы против «Генка». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Главный тренер «молотобойцев» Дэвид Мойес назвал причину, по которой футболист не попал в заявку на еврокубковую игру. У 32-летнего игрока – повреждение.

Отметим, что уже 16 ноября сборная Украины проведет решающий матч отбора на чемпионат мира-2022 против Боснии и Герцеговины. Ярмоленко вызван в национальную команду.

Ранее футболист вошел в топ-100 бомбардиров в истории сборных.

Сергей Стаднюк
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Вест Хэм Андрей Ярмоленко Генк

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